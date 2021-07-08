***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.832,44 % 0,00066837Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00002103Bağımsız Denetim Ücreti4.166,98 % 0,00072671Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri208.631,2 % 0,03638465Fon Yönetim Ücreti7.109.359,18 % 1,23985079Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu6.624,22 % 0,00115524Gecelik Ters Repo Komisyonu54.315,12 % 0,00947239Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.341,63 % 0,00023398Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.278,12 % 0,0002229Türev Araçlar Komisyonu4.443,79 % 0,00077498Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler79.973,29 % 0,0139471TOPLAM GİDERLER7.474.086,54 % 1,30345815DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ573.404.413,7 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949293BIST