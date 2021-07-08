***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.832,44 % 0,07108703Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri162,76 % 0,003019Bağımsız Denetim Ücreti4.166,98 % 0,07729234Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.524,79 % 0,0653805Fon Yönetim Ücreti53.474,22 % 0,99188077Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu50,37 % 0,0009343Gecelik Ters Repo Komisyonu1.191,1 % 0,02209343Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu818,61 % 0,01518421Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.513,23 % 0,02806855Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.962,25 % 0,05494608TOPLAM GİDERLER71.696,75 % 1,32988621DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.391.194,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949294BIST