***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.832,44 % 0,00015777Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00000496Bağımsız Denetim Ücreti4.166,98 % 0,00017154Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri809.387,39 % 0,03331972Fon Yönetim Ücreti14.908.117,36 % 0,61371635Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.395,9 % 0,00009863Gecelik Ters Repo Komisyonu6.466,4 % 0,0002662Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu66.956,35 % 0,00275636Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu556.857,53 % 0,02292393Vergiler ve Diğer Harcamalar75.078,98 % 0,00309075Türev Araçlar Komisyonu1.369.762,65 % 0,05638846Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler288.376,17 % 0,01187146TOPLAM GİDERLER18.091.518,72 % 0,74476612DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.429.154.357,25 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949295BIST