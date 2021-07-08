***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.832,44 % 0,0004432Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00001394Bağımsız Denetim Ücreti4.166,98 % 0,00048189Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri322.101,91 % 0,03724938Fon Yönetim Ücreti5.315.293,48 % 0,61468558Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.626,75 % 0,00018813Gecelik Ters Repo Komisyonu1.305,33 % 0,00015095Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu32.755,76 % 0,00378803Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu303.150,19 % 0,03505772Vergiler ve Diğer Harcamalar27.605,2 % 0,0031924Türev Araçlar Komisyonu612.123,96 % 0,0707889Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler112.820,76 % 0,01304712TOPLAM GİDERLER6.736.903,33 % 0,77908724DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ864.717.454,89 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949296BIST