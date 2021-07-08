***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.832,44 % 0,00415108Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00013059Bağımsız Denetim Ücreti4.166,98 % 0,00451343Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri32.585,92 % 0,03529519Fon Yönetim Ücreti91.574,41 % 0,09918811Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu12,43 % 0,00001346Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu48.865,39 % 0,05292817Vergiler ve Diğer Harcamalar828,54 % 0,00089743Türev Araçlar Komisyonu2.933,83 % 0,00317776Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.455,71 % 0,01565759TOPLAM GİDERLER199.376,22 % 0,2159528DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ92.323.978,71 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949297BIST