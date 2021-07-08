***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.832,44 % 0,00650598Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00020468Bağımsız Denetim Ücreti4.166,98 % 0,00707389Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri57.602,71 % 0,09778675Fon Yönetim Ücreti0 % 0Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu665,47 % 0,00112971Gecelik Ters Repo Komisyonu1.793,99 % 0,00304549Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.635,17 % 0,0078687Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar8.611,12 % 0,0146183Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.865,75 % 0,02353859TOPLAM GİDERLER95.294,2 % 0,16177208DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ58.906.457,72 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949298BIST