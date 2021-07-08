***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.832,44 % 0,0012914Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00004063Bağımsız Denetim Ücreti4.166,98 % 0,00140413Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri156.471,15 % 0,05272549Fon Yönetim Ücreti1.821.497,55 % 0,61378308Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu844,43 % 0,00028454Gecelik Ters Repo Komisyonu267,76 % 0,00009023Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu15.534,65 % 0,00523465Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu205.799,48 % 0,06934747Vergiler ve Diğer Harcamalar7.048 % 0,00237494Türev Araçlar Komisyonu482.167,9 % 0,16247428Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler45.439,52 % 0,01531158TOPLAM GİDERLER2.743.190,43 % 0,92436241DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ296.765.683 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949299BIST