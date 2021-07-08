***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.832,44 % 0,00217011Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00006827Bağımsız Denetim Ücreti4.166,98 % 0,00235954Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri68.135,12 % 0,03858127Fon Yönetim Ücreti703.227,7 % 0,39820024Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar900,9 % 0,00051013Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler24.337,42 % 0,01378098TOPLAM GİDERLER804.721,13 % 0,45567054DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ176.601.527,08 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949300BIST