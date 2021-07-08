***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.097,39 % 0,00436295Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00012838Bağımsız Denetim Ücreti4.166,98 % 0,00443705Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri138.483,71 % 0,14745912Fon Yönetim Ücreti698.630,78 % 0,74391047Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu6.673,83 % 0,00710637Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu274,1 % 0,00029186Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu6.161,59 % 0,00656094Vergiler ve Diğer Harcamalar19.550,57 % 0,02081768Türev Araçlar Komisyonu37.506,24 % 0,0399371Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler43.581,38 % 0,04640598TOPLAM GİDERLER959.247,14 % 1,02141791DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ93.913.288,01 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949302BIST