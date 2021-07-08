***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.833,63 % 0,01270214Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00039949Bağımsız Denetim Ücreti4.166,98 % 0,01380664Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri21.746,31 % 0,07205302Fon Yönetim Ücreti74.839,8 % 0,24797004Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu17,7 % 0,00005865Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar906,48 % 0,00300348Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.701,38 % 0,02220398TOPLAM GİDERLER112.332,85 % 0,37219743DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ30.180.984,74 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949303BIST