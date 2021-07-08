***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.833,84 % 0,00089906Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00002827Bağımsız Denetim Ücreti4.166,98 % 0,00097718Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri148.498,05 % 0,03482376Fon Yönetim Ücreti2.315.502,36 % 0,54300031Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.454,75 % 0,00057565Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler51.345,34 % 0,01204081TOPLAM GİDERLER2.525.921,89 % 0,59234505DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ426.427.448,66 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949304BIST