***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.523,34 % 0,01210175Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri195,16 % 0,00093597Bağımsız Denetim Ücreti4.166,98 % 0,01998453Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.043,45 % 0,01459616Fon Yönetim Ücreti121.179,3 % 0,58116707Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu263,5 % 0,00126373Gecelik Ters Repo Komisyonu12.401,12 % 0,05947487Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.030,35 % 0,00494148Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.761,22 % 0,01324261Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.574,92 % 0,04112469TOPLAM GİDERLER156.139,34 % 0,74883286DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ20.851.026,64 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949305BIST