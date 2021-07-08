***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.523,79 % 0,0030123Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,82 % 0,00048437Bağımsız Denetim Ücreti4.166,98 % 0,00497354Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri44.607,2 % 0,0532414Fon Yönetim Ücreti370.867,3 % 0,44265262Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu676,64 % 0,00080761Vergiler ve Diğer Harcamalar3.050,03 % 0,0036404Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.150,58 % 0,01569601TOPLAM GİDERLER439.448,34 % 0,52450825DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ83.782.922,42 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949306BIST