***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.976,82 % 0,00373441Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri409,25 % 0,00030708Bağımsız Denetim Ücreti5.404,08 % 0,00405501Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri37.013,81 % 0,02777368Fon Yönetim Ücreti1.339.364,95 % 1,0050058Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu240,31 % 0,00018032Gecelik Ters Repo Komisyonu200,76 % 0,00015064Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu832,03 % 0,00062432Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.086,13 % 0,00081499Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.656,22 % 0,0117478TOPLAM GİDERLER1.405.184,36 % 1,05439405DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ133.269.374,64 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949307BIST