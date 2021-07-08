***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.976,82 % 0,00552233Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri409,25 % 0,00045411Bağımsız Denetim Ücreti5.404,08 % 0,00599642Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri25.064,73 % 0,02781206Fon Yönetim Ücreti938.540,45 % 1,04141331Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu97,31 % 0,00010798Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu702,9 % 0,00077994Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.036,34 % 0,00114993Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.222,29 % 0,01245236TOPLAM GİDERLER987.454,17 % 1,09568843DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ90.121.803,11 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949308BIST