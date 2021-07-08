***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,02483041Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri409,25 % 0,00220814Bağımsız Denetim Ücreti3.787,84 % 0,02043755Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.212,8 % 0,02812602Fon Yönetim Ücreti195.211,52 % 1,05327723Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu48,95 % 0,00026411Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu462,85 % 0,00249734Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.041,98 % 0,00562208Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.571,72 % 0,01927146TOPLAM GİDERLER214.348,91 % 1,15653434DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.533.726,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949309BIST