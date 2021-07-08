***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 20:22
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
fon gıder bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,02483041
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
409,25 % 0,00220814
Bağımsız Denetim Ücreti
3.787,84 % 0,02043755
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.212,8 % 0,02812602
Fon Yönetim Ücreti
195.211,52 % 1,05327723
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
48,95 % 0,00026411
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
462,85 % 0,00249734
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.041,98 % 0,00562208
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.571,72 % 0,01927146
TOPLAM GİDERLER
214.348,91 % 1,15653434
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.533.726,32 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949309
BIST
18:051.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,30
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
18:058,6608
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0319
|Açılış
|: 8,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6442
18:0510,3146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2532
18:05504,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,22
|Açılış
|: 504,26
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|7,48
|684.375
|% 10,00
|
|ERBOS
|133,80
|167.723.302
|% 9,94
|
|NTGAZ
|8,43
|120.219.247
|% 9,91
|
|KUTPO
|51,95
|127.387.872
|% 8,96
|
|EDIP
|2,88
|27.925.403
|% 7,87
|
|FADE
|17,47
|49.516.031
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|34.150.100
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.962.729
|% -9,84
|
|DENGE
|1,18
|4.073.317
|% -9,23
|
|KTSKR
|17,24
|79.787.419
|% -8,78
|
|GARAN
|8,53
|822.710.507
|% -0,35
|
|THYAO
|13,57
|757.467.396
|% -0,66
|
|KRDMD
|7,22
|733.868.643
|% 1,98
|
|PETKM
|5,44
|729.925.769
|% 1,87
|
|EREGL
|18,05
|571.070.480
|% 2,79
|
|PEKGY
|1,10
|232.962.729
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,28
|384.943.523
|% 1,33
|
|EKGYO
|1,85
|250.148.418
|% -0,54
|
|PETKM
|5,44
|729.925.769
|% 1,87
|
|KRDMD
|7,22
|733.868.643
|% 1,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6561
|8,6608
|% -0,37
|
|Euro
|10,2662
|10,3146
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,9896
|12,0497
|% 0,27
|
|Frank
|9,4302
|9,4870
|% -0,39
|
|Riyal
|2,3014
|2,3129
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|8,80
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.320
|3.404
|-5,89
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,85
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,42
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,20
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,28
|0,03
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|1,44
|