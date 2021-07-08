***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,03187851Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri409,25 % 0,00283491Bağımsız Denetim Ücreti3.787,84 % 0,02623874Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.046,81 % 0,02803265Fon Yönetim Ücreti148.989,5 % 1,0320649Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu28,12 % 0,00019479Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu351,88 % 0,00243751Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.004,12 % 0,00695564Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.200,15 % 0,02216775TOPLAM GİDERLER166.419,67 % 1,1528054DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.436.059,14 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949310BIST