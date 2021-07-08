***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.343,11 % 0,00395855Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.263,15 % 0,02162527Fon Yönetim Ücreti668.838 % 0,79196653Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu76,59 % 0,00009069Gecelik Ters Repo Komisyonu421,69 % 0,00049932Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.030,79 % 0,00122055Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar666,57 % 0,00078928Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.166,63 % 0,00967005TOPLAM GİDERLER700.806,53 % 0,82982025DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ84.452.810,9 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949311BIST