***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gıder bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.343,11 % 0,00388379Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.614,67 % 0,02162521Fon Yönetim Ücreti685.552,83 % 0,79642705Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu68,98 % 0,00008014Gecelik Ters Repo Komisyonu629,19 % 0,00073095Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu881,5 % 0,00102406Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar624,01 % 0,00072493Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.175,75 % 0,00949801TOPLAM GİDERLER717.890,04 % 0,83399415DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ86.078.546,65 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949312BIST