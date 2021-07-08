***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.832,44 % 0,00307418Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00009671Bağımsız Denetim Ücreti4.166,98 % 0,00334253Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri279.326,75 % 0,22406136Fon Yönetim Ücreti1.761.396,55 % 1,4129005Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu803,63 % 0,00064463Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.776,6 % 0,00302939Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu207.943,45 % 0,1668014Vergiler ve Diğer Harcamalar34.677,48 % 0,02781647Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler58.820,38 % 0,04718264TOPLAM GİDERLER2.354.864,83 % 1,88894982DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ124.665.293,08 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949336BIST