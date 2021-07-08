***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.832,44 % 0,00351721Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00011065Bağımsız Denetim Ücreti4.166,98 % 0,00382424Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri159.184,18 % 0,14609087Fon Yönetim Ücreti1.214.888,49 % 1,11496075Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.663,06 % 0,00336176Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu138.394,07 % 0,1270108Vergiler ve Diğer Harcamalar7.796,95 % 0,00715563Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler36.466,53 % 0,03346706TOPLAM GİDERLER1.568.513,27 % 1,43949897DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ108.962.444,56 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949337BIST