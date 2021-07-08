***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.832,44 % 0,00151399Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00004763Bağımsız Denetim Ücreti4.166,98 % 0,00164615Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri350.918,12 % 0,13862882Fon Yönetim Ücreti3.642.467,79 % 1,43894257Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu284,45 % 0,00011237Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu14.531,26 % 0,00574052Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu386.500,13 % 0,15268536Vergiler ve Diğer Harcamalar26.556,82 % 0,01049117Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler121.031,15 % 0,04781288TOPLAM GİDERLER4.550.409,71 % 1,79762146DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ253.135.035,23 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949338BIST