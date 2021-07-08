***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.832,44 % 0,00191142Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00006013Bağımsız Denetim Ücreti4.166,98 % 0,00207828Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri294.365,26 % 0,14681428Fon Yönetim Ücreti2.235.516,38 % 1,11496077Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu8.658,05 % 0,00431819Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu48.831,86 % 0,02435482Vergiler ve Diğer Harcamalar7.277,57 % 0,00362968Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler49.899,76 % 0,02488744TOPLAM GİDERLER2.652.668,87 % 1,32301501DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ200.501.797,23 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949339BIST