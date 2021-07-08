***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.914,44 % 0,00063516Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00004Bağımsız Denetim Ücreti4.166,98 % 0,00138249Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri136.099,18 % 0,04515392Fon Yönetim Ücreti3.397.649,34 % 1,12724561Hisse Senedi Komisyonu133.430,35 % 0,04426848Tahvil Bono Komisyonu346,3 % 0,00011489Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu23.225,22 % 0,00770548Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar7.851,77 % 0,002605Türev Araçlar Komisyonu2.970,69 % 0,00098559Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler31.661,6 % 0,01050444TOPLAM GİDERLER3.739.436,44 % 1,24064107DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ301.411.627,03 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949340BIST