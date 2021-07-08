***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.905,66 % 0,00362496Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00022935Bağımsız Denetim Ücreti4.166,98 % 0,00792646Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.780,59 % 0,05094227Fon Yönetim Ücreti521.427,15 % 0,99186315Hisse Senedi Komisyonu24.783,19 % 0,04714279Tahvil Bono Komisyonu43,91 % 0,00008353Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.611,56 % 0,01257657Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.899,59 % 0,00551562Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler83.344,41 % 0,15853844TOPLAM GİDERLER672.083,61 % 1,27844314DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ52.570.473,25 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949341BIST