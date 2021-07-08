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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.07.2021 20:25



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
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Açıklama

FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.914,44 % 0,00398823
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00025118
Bağımsız Denetim Ücreti
4.166,98 % 0,0086808
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
24.850,38 % 0,0517692
Fon Yönetim Ücreti
476.120,27 % 0,99187079
Hisse Senedi Komisyonu
9.506,82 % 0,01980495
Tahvil Bono Komisyonu
15,72 % 0,00003275
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
9.262,62 % 0,01929622
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.804,03 % 0,00792469
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
49.959,52 % 0,10407746
TOPLAM GİDERLER
579.721,35 % 1,20769627
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
48.002.247,37 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949342


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ERBOS 133,80 167.723.302 % 9,94  
NTGAZ 8,43 120.219.247 % 9,91  
KUTPO 51,95 127.387.872 % 8,96  
EDIP 2,88 27.925.403 % 7,87  
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Tam 3.320 3.404 -5,89  
Yarım 1.605 1.647 -2,85  
Çeyrek 805 823 -1,42  
Gümüş.Ons 26,17 26,20 0,25  
Gümüş Gr. 7,28 7,29 0,03  
B. Petrol 75,63 75,63 1,51  
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