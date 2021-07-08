***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.914,44 % 0,00398823Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00025118Bağımsız Denetim Ücreti4.166,98 % 0,0086808Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri24.850,38 % 0,0517692Fon Yönetim Ücreti476.120,27 % 0,99187079Hisse Senedi Komisyonu9.506,82 % 0,01980495Tahvil Bono Komisyonu15,72 % 0,00003275Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9.262,62 % 0,01929622Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.804,03 % 0,00792469Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler49.959,52 % 0,10407746TOPLAM GİDERLER579.721,35 % 1,20769627DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ48.002.247,37 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949342BIST