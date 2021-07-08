***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.832,44 % 0,00789099Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00024825Bağımsız Denetim Ücreti4.166,98 % 0,00857981Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.665,38 % 0,03225501Fon Yönetim Ücreti337.562,15 % 0,69504028Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.045,77 % 0,00215324Gecelik Ters Repo Komisyonu555,59 % 0,00114396Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu14.765,61 % 0,03040238Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar5.547,21 % 0,0114217Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.991,21 % 0,0185129TOPLAM GİDERLER392.252,91 % 0,80764852DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ48.567.279,06 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949343BIST