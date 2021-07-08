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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.07.2021 20:25



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
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FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.832,44 % 0,00789099
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00024825
Bağımsız Denetim Ücreti
4.166,98 % 0,00857981
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
15.665,38 % 0,03225501
Fon Yönetim Ücreti
337.562,15 % 0,69504028
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.045,77 % 0,00215324
Gecelik Ters Repo Komisyonu
555,59 % 0,00114396
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
14.765,61 % 0,03040238
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.547,21 % 0,0114217
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.991,21 % 0,0185129
TOPLAM GİDERLER
392.252,91 % 0,80764852
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
48.567.279,06 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949343


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ERBOS 133,80 167.723.302 % 9,94  
NTGAZ 8,43 120.219.247 % 9,91  
KUTPO 51,95 127.387.872 % 8,96  
EDIP 2,88 27.925.403 % 7,87  
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Yarım 1.605 1.647 -2,85  
Çeyrek 805 823 -1,42  
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B. Petrol 75,58 75,58 1,46  
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