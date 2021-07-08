***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.832,44 % 0,00079208Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00002492Bağımsız Denetim Ücreti4.166,98 % 0,00086123Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri183.962,8 % 0,03802123Fon Yönetim Ücreti4.747.532,31 % 0,98121489Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu35,52 % 0,00000734Gecelik Ters Repo Komisyonu19.593,33 % 0,00404953Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu504 % 0,00010417Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.399,08 % 0,00049584Vergiler ve Diğer Harcamalar58.406,8 % 0,01207145Türev Araçlar Komisyonu86.760,49 % 0,01793157Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler65.402,37 % 0,01351729TOPLAM GİDERLER5.172.716,69 % 1,06909154DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ483.842.260,59 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949344BIST