***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri473,76 % 0,00943833Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti869,82 % 0,0173287Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.813,39 % 0,05604883Fon Yönetim Ücreti6.075,68 % 0,12104072Hisse Senedi Komisyonu35,77 % 0,00071262Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar64,1 % 0,00127701Türev Araçlar Komisyonu1.409,49 % 0,0280801Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler713,18 % 0,01420809TOPLAM GİDERLER12.455,19 % 0,24813439DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.019.533,87 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949345BIST