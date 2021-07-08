***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.832,44 % 0,0005302Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00001668Bağımsız Denetim Ücreti4.166,98 % 0,00057648Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri159.703,88 % 0,02209417Fon Yönetim Ücreti7.313.553,06 % 1,01179058Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu23,17 % 0,00000321Gecelik Ters Repo Komisyonu760,66 % 0,00010523Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.170,2 % 0,00016189Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler154.590,3 % 0,02138673TOPLAM GİDERLER7.637.921,26 % 1,05666516DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ722.832.692,82 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949346BIST