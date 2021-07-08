***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.832,44 % 0,00121745Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,0000383Bağımsız Denetim Ücreti4.166,98 % 0,00132372Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri146.348,23 % 0,04649039Fon Yönetim Ücreti4.529.708,05 % 1,43895088Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu30.809,46 % 0,00978723Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu84.067,86 % 0,02670581Vergiler ve Diğer Harcamalar20.576,23 % 0,00653644Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler42.944,11 % 0,01364204TOPLAM GİDERLER4.862.573,93 % 1,54469228DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ314.792.402,85 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949347BIST