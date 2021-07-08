***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.832,44 % 0,00022454Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00000706Bağımsız Denetim Ücreti4.166,98 % 0,00024414Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.243.403,25 % 0,07284931Fon Yönetim Ücreti24.560.236,16 % 1,43895086Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu44.136,93 % 0,00258592Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu959.134,77 % 0,0561944Vergiler ve Diğer Harcamalar15.581,62 % 0,00091291Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler235.693,57 % 0,01380897TOPLAM GİDERLER27.066.306,29 % 1,5857781DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.706.815.493,29 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949348BIST