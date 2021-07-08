***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.914,44 % 0,00461228Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00029048Bağımsız Denetim Ücreti4.166,98 % 0,01003911Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.002 % 0,05300731Fon Yönetim Ücreti411.696,78 % 0,99186162Hisse Senedi Komisyonu22.828,99 % 0,0549997Tahvil Bono Komisyonu14,59 % 0,00003515Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.600,85 % 0,01349359Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.673,88 % 0,00644192Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler68.794,21 % 0,1657393TOPLAM GİDERLER539.813,29 % 1,30052046DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ41.507.481,68 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949349BIST