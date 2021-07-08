***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.832,44 % 0,00206709Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00006503Bağımsız Denetim Ücreti4.166,98 % 0,00224752Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri77.919,14 % 0,04202689Fon Yönetim Ücreti228.194,26 % 0,12308008Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.075,35 % 0,00111937Gecelik Ters Repo Komisyonu11.948,79 % 0,00644476Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.615,22 % 0,00087119Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.347,64 % 0,00072687Türev Araçlar Komisyonu1.238,51 % 0,00066801Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler31.467,91 % 0,0169727TOPLAM GİDERLER363.926,81 % 0,19628952DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ185.403.075,52 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949350BIST