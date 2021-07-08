***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.832,44 % 0,00013457Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00000423Bağımsız Denetim Ücreti4.166,98 % 0,00014632Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri433.015,51 % 0,01520453Fon Yönetim Ücreti21.598.421,04 % 0,75838841Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu21.167,49 % 0,00074326Gecelik Ters Repo Komisyonu1.443.179,8 % 0,05067458Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu257.676,02 % 0,00904781Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar425.732,47 % 0,0149488Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler326.374,46 % 0,01146003TOPLAM GİDERLER24.513.686,78 % 0,86075255DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.847.936.597,65 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949353BIST