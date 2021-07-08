***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.832,44 % 0,00518164Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00016302Bağımsız Denetim Ücreti4.160,98 % 0,00562585Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.062,18 % 0,01630865Fon Yönetim Ücreti469.890,26 % 0,63531445Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu599,51 % 0,00081057Gecelik Ters Repo Komisyonu32.116,17 % 0,04342262Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.278,74 % 0,00443302Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar8.556,83 % 0,01156925Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.690,78 % 0,03203109TOPLAM GİDERLER558.308,46 % 0,75486015DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ73.961.840,31 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949354BIST