***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.832,44 % 0,00115825Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00003644Bağımsız Denetim Ücreti4.166,98 % 0,00125935Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri53.473,77 % 0,01616091Fon Yönetim Ücreti180.268,69 % 0,05448104Hisse Senedi Komisyonu513,12 % 0,00015508Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu200,81 % 0,00006069Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu223,04 % 0,00006741Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu55.146,28 % 0,01666638Vergiler ve Diğer Harcamalar29.450,34 % 0,00890052Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler39.044,71 % 0,01180014TOPLAM GİDERLER366.440,75 % 0,11074621DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ330.883.340,52 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949355BIST