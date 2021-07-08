***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.823,66 % 0,0006766Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00002133Bağımsız Denetim Ücreti4.166,98 % 0,00073735Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri167.578,16 % 0,02965303Fon Yönetim Ücreti6.812.420,47 % 1,20546084Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu15.976,34 % 0,00282702Gecelik Ters Repo Komisyonu33.461,38 % 0,00592101Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu19.634,6 % 0,00347435Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar46.470,32 % 0,00822294Türev Araçlar Komisyonu2.352,06 % 0,0004162Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler76.689,16 % 0,01357018TOPLAM GİDERLER7.182.693,7 % 1,27098085DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ565.129.968,31 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949356BIST