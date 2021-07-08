***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.832,44 % 0,00914744Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00028778Bağımsız Denetim Ücreti4.166,98 % 0,00994593Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.677,15 % 0,03025838Fon Yönetim Ücreti415.561,58 % 0,99188069Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu782,22 % 0,00186704Gecelik Ters Repo Komisyonu227,58 % 0,0005432Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu8.307,57 % 0,01982887Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.501,14 % 0,00835668Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.537,42 % 0,02037749TOPLAM GİDERLER457.714,65 % 1,0924935DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ41.896.327,23 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949357BIST