***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.832,44 % 0,00152025Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00004783Bağımsız Denetim Ücreti4.166,98 % 0,00165295Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri184.299,44 % 0,07310772Fon Yönetim Ücreti2.500.461,4 % 0,99188056Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu408,4 % 0,000162Gecelik Ters Repo Komisyonu278.697,71 % 0,11055353Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.374,57 % 0,00054526Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.572,47 % 0,00062377Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler37.692,95 % 0,014952TOPLAM GİDERLER3.012.626,93 % 1,19504587DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ252.092.994,69 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949358BIST