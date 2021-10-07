***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 08:52
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 eri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00004241
Bağımsız Denetim Ücreti
6.320,7 % 0,00222344
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
231.725,09 % 0,08151425
Fon Yönetim Ücreti
2.639.820,98 % 0,92861336
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
895,72 % 0,00031509
Gecelik Ters Repo Komisyonu
569 % 0,00020016
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
22.641,23 % 0,00796454
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
289.148,74 % 0,10171424
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.968,9 % 0,00350677
Türev Araçlar Komisyonu
606.214,38 67681
BIST
11:141.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 18,22
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.391
En Düşük
1.385
11:148,8795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0092
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8856
En Düşük
8,8433
11:1410,2889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0164
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3036
En Düşük
10,2457
11:14503,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,61
|Açılış
|: 503,44
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler11:14
|DOBUR
|29,04
|2.711.135
|% 10,00
|
|BAGFS
|24,02
|1.351.053
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|4.948.985
|% 9,97
|
|KTSKR
|43,14
|79.501.963
|% 8,01
|
|NUGYO
|13,26
|10.149.619
|% 6,68
|
|SEYKM
|16,20
|6.339.437
|% -10,00
|
|IDEAS
|48,42
|6.648.309
|% -9,07
|
|DZGYO
|1,75
|11.940.533
|% -6,91
|
|EMNIS
|19,02
|119.331
|% -6,40
|
|UNLU
|5,97
|36.680.089
|% -5,24
|
|PETKM
|6,07
|434.854.153
|% -0,49
|
|GARAN
|9,31
|384.824.540
|% 0,98
|
|EREGL
|16,65
|323.219.164
|% 3,10
|
|THYAO
|13,97
|276.246.439
|% 1,90
|
|ASELS
|15,25
|178.248.906
|% 2,83
|
|PETKM
|6,07
|434.854.153
|% -0,49
|
|GLYHO
|1,91
|76.134.608
|% 0,53
|
|GARAN
|9,31
|384.824.540
|% 0,98
|
|HALKB
|4,33
|165.193.228
|% 3,10
|
|EKGYO
|1,78
|57.784.670
|% 1,14
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8763
|8,8795
|% 0,10
|
|Euro
|10,2839
|10,2889
|% 0,16
|
|Sterlin
|12,0135
|12,0738
|% -0,02
|
|Frank
|9,5341
|9,5916
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3589
|2,3707
|% 0,00
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|1,57
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,18
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,73
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,04
|
|B. Petrol
|80,13
|80,13
|-0,95
|