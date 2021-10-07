***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 08:57
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
fon gider bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraçldirim/967729
BIST
10:541.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 18,32
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.390
En Düşük
1.385
10:548,8762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0059
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8856
En Düşük
8,8433
10:5410,2885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0160
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3031
En Düşük
10,2457
10:54503,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,12
|Açılış
|: 503,95
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler10:54
|BAGFS
|24,02
|1.351.053
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|4.941.321
|% 9,97
|
|DOBUR
|29,00
|1.489.775
|% 9,85
|
|NUGYO
|13,51
|7.961.723
|% 8,69
|
|KTSKR
|43,16
|72.603.872
|% 8,06
|
|SEYKM
|16,20
|6.226.248
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,02
|119.331
|% -6,40
|
|DZGYO
|1,78
|10.337.699
|% -5,32
|
|IDEAS
|51,30
|2.826.417
|% -3,66
|
|UNLU
|6,08
|27.520.186
|% -3,49
|
|PETKM
|6,07
|322.972.387
|% -0,49
|
|GARAN
|9,31
|310.333.126
|% 0,98
|
|EREGL
|16,69
|286.082.505
|% 3,34
|
|THYAO
|13,91
|211.401.739
|% 1,46
|
|TUPRS
|119,90
|156.072.621
|% 0,76
|
|PETKM
|6,07
|322.972.387
|% -0,49
|
|GLYHO
|1,92
|74.184.721
|% 1,05
|
|GARAN
|9,31
|310.333.126
|% 0,98
|
|HALKB
|4,34
|146.062.922
|% 3,33
|
|EKGYO
|1,77
|57.266.140
|% 0,57
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8721
|8,8762
|% 0,07
|
|Euro
|10,2778
|10,2885
|% 0,16
|
|Sterlin
|12,0203
|12,0806
|% 0,03
|
|Frank
|9,5318
|9,5892
|% 0,03
|
|Riyal
|2,3583
|2,3702
|% -0,02
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|3,83
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,04
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,78
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,02
|
|B. Petrol
|80,11
|80,11
|-0,97
|