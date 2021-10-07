***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.251,5 % 0,00091327Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00002097Bağımsız Denetim Ücreti6.320,7 % 0,00109921Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri256.006,87 % 0,04452109Fon Yönetim Ücreti10.454.973,94 % 1,81818123Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu29.313,47 % 0,00509778Gecelik Ters Repo Komisyonu69.808,39 % 0,01214009Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu27.524,09 % 0,0047866Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar58.857,61 % 0,01023568Türev Araçlar Komisyonu2.352,06 % 0,0BIST