***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 09:06
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.251,5 % 0,00091327
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00002097
Bağımsız Denetim Ücreti
6.320,7 % 0,00109921
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
256.006,87 % 0,04452109
Fon Yönetim Ücreti
10.454.973,94 % 1,81818123
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
29.313,47 % 0,00509778
Gecelik Ters Repo Komisyonu
69.808,39 % 0,01214009
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
27.524,09 % 0,0047866
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
58.857,61 % 0,01023568
Türev Araçlar Komisyonu
2.352,06 % 0,0
BIST
11:111.391
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 18,90
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.391
En Düşük
1.385
11:118,8785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0082
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8856
En Düşük
8,8433
11:1110,2902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0177
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3036
En Düşük
10,2457
11:11503,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,41
|Açılış
|: 503,23
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler11:10
|DOBUR
|29,04
|2.370.778
|% 10,00
|
|BAGFS
|24,02
|1.351.053
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|4.948.985
|% 9,97
|
|MARTI
|1,52
|8.696.623
|% 7,80
|
|KTSKR
|43,00
|78.793.502
|% 7,66
|
|SEYKM
|16,20
|6.322.249
|% -10,00
|
|IDEAS
|48,42
|6.648.309
|% -9,07
|
|EMNIS
|19,02
|119.331
|% -6,40
|
|DZGYO
|1,76
|11.526.288
|% -6,38
|
|UNLU
|5,97
|35.490.710
|% -5,24
|
|PETKM
|6,07
|427.952.132
|% -0,49
|
|GARAN
|9,30
|383.886.691
|% 0,87
|
|EREGL
|16,67
|320.895.318
|% 3,22
|
|THYAO
|13,96
|269.654.036
|% 1,82
|
|TUPRS
|119,80
|172.436.140
|% 0,67
|
|PETKM
|6,07
|427.952.132
|% -0,49
|
|GLYHO
|1,91
|75.927.975
|% 0,53
|
|GARAN
|9,30
|383.886.691
|% 0,87
|
|HALKB
|4,33
|164.144.412
|% 3,10
|
|EKGYO
|1,77
|57.715.838
|% 0,57
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8750
|8,8781
|% 0,09
|
|Euro
|10,2799
|10,2889
|% 0,16
|
|Sterlin
|12,0127
|12,0729
|% -0,03
|
|Frank
|9,5333
|9,5907
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3588
|2,3706
|% 0,00
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|1,86
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,29
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,74
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,04
|
|B. Petrol
|80,23
|80,23
|-0,85
|