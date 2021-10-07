***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.260,24 % 0,00721785Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00016544Bağımsız Denetim Ücreti6.320,7 % 0,00867296Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri74.307,56 % 0,10196127Fon Yönetim Ücreti130.914,12 % 0,17963408Hisse Senedi Komisyonu349,11 % 0,00047903Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu46,73 % 0,00006412Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu9.244,51 % 0,01268487Vergiler ve Diğer Harcamalar10.166,3 % 0,01394971Türev Araçlar Komisyonu0 Rİ72.878.220,56 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967711BIST