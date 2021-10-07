***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.260,28 % 0,00017752Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00000407Bağımsız Denetim Ücreti6.320,7 % 0,00021331Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri735.602 % 0,02482474Fon Yönetim Ücreti33.894.878,94 % 1,14386783Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu29.223,42 % 0,00098622Gecelik Ters Repo Komisyonu2.147.850,16 % 0,0724846Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu400.447,7 % 0,01351411Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar695.134,2 % 0,02345905Türev Araçlar Komisyonu0 İ2.963.181.425,93 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967722BIST