***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.260,28 % 0,00081359Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00001865Bağımsız Denetim Ücreti6.320,7 % 0,0009776Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri359.836,18 % 0,05565434Fon Yönetim Ücreti12.090.918,6 % 1,87005116Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu11.662,66 % 0,00180381Gecelik Ters Repo Komisyonu97.960,01 % 0,01515106Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.933,74 % 0,00029908Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.784,89 % 0,00027606Türev Araçlar Komisyonu4.443,79 % 0,0006873Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler131.560,9 % 0,02034797TOPLAM GİDERLER12.711.802,32 % 1,96608062DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ646.555.497,72 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967661BIST