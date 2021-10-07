***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 08:52
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.260,28 % 0,00239512
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,0000549
Bağımsız Denetim Ücreti
6.320,7 % 0,00287795
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
136.758,12 % 0,06226897
Fon Yönetim Ücreti
407.711,8 % 0,18564012
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.605,38 % 0,00118629
Gecelik Ters Repo Komisyonu
27.706,41 % 0,01261534
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.268,15 % 0,00103274
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.873,14 % 0,00085288
Türev Araçlar Komisyonu
1.238,51 % 0,00056392
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
54.012,14 % 0,02459291
TOPLAM GİDERLER
645.875,2 % 0,29408114
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
219.624.830,21 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967662
BIST
12:021.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,18
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
12:028,9246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0496
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
12:0210,3190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0437
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
12:02503,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,25
|Açılış
|: 503,91
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler12:00
|PKENT
|3.520,00
|25.563.777
|% 10,00
|
|MERIT
|19,16
|1.211.487
|% 9,99
|
|DOBUR
|31,62
|2.616.479
|% 8,88
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|ROYAL
|3,50
|348.243
|% 6,06
|
|SEYKM
|14,58
|2.029.390
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.642.454
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.850.800
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|PETKM
|6,21
|505.706.691
|% -0,32
|
|SASA
|27,26
|485.269.360
|% 2,02
|
|THYAO
|14,26
|443.571.862
|% 0,99
|
|GARAN
|9,38
|402.652.081
|% -0,11
|
|EREGL
|16,90
|245.413.457
|% -0,35
|
|EKGYO
|1,79
|206.913.383
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,38
|233.754.915
|% -0,42
|
|PETKM
|6,21
|505.706.691
|% -0,32
|
|ODAS
|1,46
|96.686.990
|% 0,69
|
|DOHOL
|2,60
|145.299.258
|% 0,78
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9200
|8,9205
|% 0,51
|
|Euro
|10,3013
|10,3298
|% 0,53
|
|Sterlin
|12,0955
|12,1562
|% 0,46
|
|Frank
|9,5502
|9,6077
|% 0,42
|
|Riyal
|2,3715
|2,3834
|% 0,57
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-0,21
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,19
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,48
|0,03
|
|B. Petrol
|83,14
|83,14
|1,19
|