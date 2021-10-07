***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.260,28 % 0,00239512Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,0000549Bağımsız Denetim Ücreti6.320,7 % 0,00287795Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri136.758,12 % 0,06226897Fon Yönetim Ücreti407.711,8 % 0,18564012Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.605,38 % 0,00118629Gecelik Ters Repo Komisyonu27.706,41 % 0,01261534Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.268,15 % 0,00103274Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.873,14 % 0,00085288Türev Araçlar Komisyonu1.238,51 % 0,00056392Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler54.012,14 % 0,02459291TOPLAM GİDERLER645.875,2 % 0,29408114DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ219.624.830,21 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967662BIST