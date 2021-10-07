***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 08:52
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.951,18 % 0,00227415
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
195,16 % 0,00011233
Bağımsız Denetim Ücreti
6.320,7 % 0,00363796
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
28.392,98 % 0,01634195
Fon Yönetim Ücreti
706.194,33 % 0,40645931
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
4.630,05 % 0,00266489
Gecelik Ters Repo Komisyonu
187.080,07 % 0,10767636
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
43.932,08 % 0,02528568
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
14.465,09 % 0,00832557
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
69.464,67 % 0,03998129
TOPLAM GİDERLER
1.064.626,31 % 0,61275949
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
173.742.932,16 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967663
BIST
12:021.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,30
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
12:028,9266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0516
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
12:0210,3198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0445
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
12:02503,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,25
|Açılış
|: 503,91
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler12:02
|PKENT
|3.520,00
|25.563.777
|% 10,00
|
|MERIT
|19,16
|1.211.487
|% 9,99
|
|DOBUR
|31,60
|2.617.143
|% 8,82
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|PRKAB
|20,82
|37.719.293
|% 6,33
|
|SEYKM
|14,58
|2.029.434
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.642.497
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.887.828
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|PETKM
|6,21
|505.966.396
|% -0,32
|
|SASA
|27,24
|485.941.793
|% 1,95
|
|THYAO
|14,26
|453.544.956
|% 0,99
|
|GARAN
|9,38
|405.681.722
|% -0,11
|
|EREGL
|16,91
|245.645.532
|% -0,29
|
|EKGYO
|1,79
|207.915.744
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,39
|233.783.226
|% 0,00
|
|PETKM
|6,21
|505.966.396
|% -0,32
|
|ODAS
|1,45
|96.706.679
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,60
|146.833.404
|% 0,78
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9209
|8,9266
|% 0,58
|
|Euro
|10,3119
|10,3198
|% 0,43
|
|Sterlin
|12,1029
|12,1636
|% 0,53
|
|Frank
|9,5545
|9,6120
|% 0,46
|
|Riyal
|2,3729
|2,3848
|% 0,62
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|1,59
|
|Altın Gr.
|504
|504
|3,25
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,52
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|0,00
|
|B. Petrol
|83,23
|83,23
|1,28
|