***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.951,18 % 0,00227415Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri195,16 % 0,00011233Bağımsız Denetim Ücreti6.320,7 % 0,00363796Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri28.392,98 % 0,01634195Fon Yönetim Ücreti706.194,33 % 0,40645931Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.630,05 % 0,00266489Gecelik Ters Repo Komisyonu187.080,07 % 0,10767636Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu43.932,08 % 0,02528568Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar14.465,09 % 0,00832557Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler69.464,67 % 0,03998129TOPLAM GİDERLER1.064.626,31 % 0,61275949DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ173.742.932,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967663BIST