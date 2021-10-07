***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,03248017Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri409,25 % 0,00288842Bağımsız Denetim Ücreti5.745,6 % 0,04055151Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.018,68 % 0,04247886Fon Yönetim Ücreti220.590,49 % 1,5568917Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu36,1 % 0,00025479Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu456,08 % 0,00321894Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.333,45 % 0,00941127Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.043,35 % 0,03559514TOPLAM GİDERLER244.235 % 1,72377079DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.168.647,07 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967665BIST