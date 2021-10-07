***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.570,01 % 0,0072724Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.805,24 % 0,01182574Fon Yönetim Ücreti217.725,19 % 0,4435238Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu383,16 % 0,00078053Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu382,21 % 0,00077859Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar367,78 % 0,0007492Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.403,14 % 0,00693247TOPLAM GİDERLER231.636,73 % 0,47186273DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ49.089.854,83 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967666BIST